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'tan ilk açıklama geldi!

REUTERS
  • Giriş Tarihi: 27.3.2017 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.3.2017 15:41
Akbank'tan ilk açıklama geldi!
Akbank'tan ilk açıklama geldi!

'ta bu sabah erken saatlerden itibaren, şube, ATM, mobil, internet şubesi gibi kanallardan işlemlerin yapılamadığı ve POS cihazlarının çalışmadığı belirtilirken, Akbank teknik sebeplerle banka içi sistemlerde yaşanan sıkıntıların giderildiği açıklandı

15 milyonun üzerindeki müşterisine geleneksel dağıtım kanalları olan şubelerin yanında, Akbank direkt internet, Akbank direkt mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4,200 ATM ve 460,000'den fazla POS terminalinden hizmet veremiyordu.

AKBANK'TAN İLK AÇIKLAMA

Akbank'tan yapılan açıklama; "Sistemlerimizde geçici olarak yaşanan yavaşlama ve kesintiler giderilmiştir. Hizmetlerimiz tüm kanallarımızda devam etmektedir. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi.

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