Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 2016 yılı büyüme oranının yabancı derecelendirme kuruluşlarının beklentisinin 1 puan üzerinde çıktığını belirterek, “Türkiye 2016’da 2.9 büyüdü. Ters köşe oldular” dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, dün Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde 1.5 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 193 projenin toplu açılış törenine katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında darbelerin, muhtıraların ve krizlerin ekonomiyi sürekli geri ittiğini dile getirdi.



ÜLKE GERİYE İTİLDİ

Konuşmasında 1960 darbesine değinen Erdoğan, şunları söyledi: "1960 darbesinden beri Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda ne zaman ileriye doğru adımlar atmışsa hep aynı şey olmuştur. Birtakım eller hemen devreye girmiş darbelerle, muhtıralarla koalisyonların sebep olduğu siyasi ve ekonomik krizlerle ülkemiz hep geriye itilmiştir." Önceki gün açıklanan büyüme rakamlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Elhamdülillah önceki gün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye 2016'da 2.9 büyüdü. Tabi bazıları bu rakamı küçümsemeye kalkabilir. Aynı dönemde AB'nin ortama büyüme rakamı yüzde 1.5. OECD ülkelerinin ortalama büyümesi 1.7. Bize tabii ki 2.9 yetersiz geliyor" ifadelerini kullandı.



MİLLET PENALTIYI İYİ ATAR

Türkiye'nin büyümesiyle ilgili negatif yorumlarda bulunan ekonomik değerlendirme kuruluşlarına da göndermede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünyadaki anlı şanlı ekonomik değerlendirme kuruluşları var ya hani benim her zaman bunlara fırça attığım... 'Bu açıklamalarınız siyasidir' dediğim var ya, bunların açıklamalarına bakmayın dediğim var ya... Şimdi yaklaşık onların değerlendirmelerinin 1 puan üzerinde bunun çıktığını unutmayalım. Bu ne demektir ters köşe oldular. Bu millet penaltıyı iyi atar."







SABAH'IN GÜNDEME GETİRDİĞİ O TABLO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara'da dile getirdiği 'yabancı yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yüzde 1'lik hatalı tahminlerini' SABAH 1 Nisan'da sayfalarına taşımıştı. Tahminlerde ağırlıklı olarak yüzde 2.2-2.5 arasında bir büyüme beklentisi dile getirilmişti. Oysa Türkiye son çeyrekte yüzde 3.5, 2016'da ise yüzde 2.9 büyüme kaydetmişti.