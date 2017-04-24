Borsa İstanbul'da tarihi rekor!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve günün ikinci yarısında zirve yaptı.

GEZİ PROVOKASYONU ÖNCESİ SEVİYESİNDE

Endeks, 93 bin 408 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Borsanın gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekoru 22 Mayıs 2013 tarihinde 93 bin 398 puanla görülmüştü.

Referandum sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte TL varlıklara girişler olmuş, bununla birlikte yabancıların ilgisinin referandum sonrasında da devam ettiği ve özellikle TL için alım yönünde raporlar görülmüştü.

DOLAR 5,5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.

Haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlayan dolar/TL, 3,5878'i görmesinin ardından saat 12.20 itibarıyla yüzde 0,8 azalışla 3,5895 seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,07 azalışla 3,9028, sterlin/TL ise yüzde 0,87 değer kaybıyla 4,6071'den işlem görüyor.

Dolar endeksi de bugün yaklaşık 5,5 ayın en düşük seviyesi olan 98,79'a kadar gerilese de saat 12.20 itibarıyla 99'un hemen üzerinde dengelendi.

CUMA KAPANIŞTA REKOR TESTİ

BIST 100 endeksinin 91.600 seviyesini seyretmesiyle Borsa İstanbul 93.398 zirvesini test etmişti.

DÜNYANIN EN FAZLA DEĞER KAZANAN PİYASASI

Referandum sonrasındaki ilk işlem haftasında, 92 bin puanı geçerek 47 ayın en yüksek kapanışını yapan Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 2.62 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası oldu. Dolar yüzde 2.5'e yakın değer kaybederek 3.63 TL ile üç haftanın en düşük seviyesine geriledi. Tahvilbono piyasasında da 10 yıllık gösterge kağıdın faizi, yarım puandan fazla gerileyerek yüzde 11.15'e indi.

Son üç ayın da yüzde 11.26 ile getiri lideri olan Borsa İstanbul'da endeks geçen haftayı 92 bin 423 puandan tamamladı. Borsa, Gezi Parkı olayları öncesinde 93 bin 178 puanla tarihi rekorun kırıldığı 22 Mayıs 2013'ten bu yanaki en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.

BİR HAFTADA TAM 20 MİLYAR LİRA!

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değeri geçen hafta 20 milyar liraya yakın artarak 700 milyara ulaştı. Endeksin kısa vadede 95 puanı yükselmesi bekleniyor.