Faizleri aşağıya çekeceğiz

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, faiz
leri mutlaka aşağı çekeceklerini, büyüme oranını ise yükselteceklerini söyledi. AK Parti'ye üye olduğu toplantıda ekonomiye ilişkin önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize kazandırdığımız hizmetlerin en yakın şahidi milletimizin ta kendisidir" dedi.
AYRIMCILIK YAPMADIK
"Hizmetlerimizde asla ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sözümün muhatabı bize kulak verenlerdir ama icraatlarımız herkes içindir. Bu ülkede kesinlikle kim ne derse desin ikinci sınıf vatandaş yoktur, 80 milyonun tamamı birinci sınıf vatandaştır. AK Parti olarak bizim en büyük gücümüz, insanlarımızın hayat kalitesini artırma konusundaki başarımızdır. Teröre, ihanete, bozgunculuğa sapmayan her insanımızın başımızın üstünde yeri vardır."
REHAVETE KAPILMAYIN
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yatırımların AK Parti döneminde 15 senede yapıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmaya, milletin rotasından çıkmaya hakkımız yoktur" dedi. "Terörle mücadele ve Suriye operasyonlarında yaşadığımız tecrübeler, savunma sanayisinin tüm alanlarında kendi kendine yeterli bir ülke haline gelmemizin en stratejik önceliğimiz olduğunu göstermiştir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlarla birlikte eğitimde, sağlıkta, adalette, güvenlikte, şehirleşmede, sosyal yardımlarda katetmemiz gereken önemli mesafeler var" şeklinde konuştu.
ÜRETİM İHRACAT VE İSTİHDAM ARTACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyüme oranını yükselteceklerini, üretimi, ihracatı ve istihdamı artıracaklarını, enflasyonu düşüreceklerini bildirdi. Faizleri mutlaka aşağı çekeceklerini dile getiren Erdoğan, faizin sebep, enflasyonun ise netice olduğunun altını çizdi. Mevcut projeleri süratle tamamlayacaklarını, yenilerini hemen devreye alacaklarını söyledi