Konuştuk, görüştük adım atmadılar

Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde gösteren içerikleri kaldırmadığı için erişime engellenen Wikipedia'nın yeniden açılması için Wikimedia adlı vakfın yaptığı itiraz Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, karardan sonra, gelişmeleri SABAH'a değerlendirdi. Arslan, Wikipedia'ya gerekli girişimlerin yapıldığını ancak adım atılmadığını belirterek, "Wikipedia'ya içerikle ilgili bilgilerin doğrusunu anlatan dokümantasyonlar gönderdik. Yayımlanmadı" dedi. Wikipedia sitesinin bağlı bulunduğu Wikimedia adlı vakıf, erişimin engellenmesi kararına itiraz etmişti. Mahkeme itirazı reddederken, kararda "Hakimliğimizce 'ifade özgürlüğü' demokratik hukuk devletinin en temel haklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ancak belirtilen yasal metinlerden de anlaşılacağı gibi 'ifade özgürlüğü' mutlak haklardan değildir, şartların oluşması ve ölçülülüğün gerektirdiği durumlarda ifade özgürlüğü kısıtlanabilir" ifadelerine yer verdi.Wikipedia'da yer alan iki ayrı URL adresinde bulunan içeriklerde, Türkiye'nin terörü destekleyen bir devlet olduğu izlenimi verecek haksız saldırının bulunduğunun anlaşıldığını belirten mahkeme, "Bu nedenlerle hakimliğimiz kararında düzeltilecek bir husus bulunmadığından, itirazın reddine karar verildi" dedi. Ulaştırma Bakanı Arslan da, Wikipedia ile tüm diyalog kanallarının açık tutulduğunu belirterek, "Görüştük ama adım atmadılar, mahkeme kararından sonra bu açık kanal devam ediyor, bakalım ne yapacaklar" şeklinde konuştu.Wikipedia'nınkuruluş felsefesine bakıldığında içerikleri denetleme şanslarının bulunmadığını kabul ettiklerini söyleyen Arslan, "Ancak günün sonunda biri sizi arayıp diyorsa 'burada biz terör örgütü DEAŞ'ın destekçisi görünüyoruz, öyle bir şey mümkün değil, bunu kaldırın' diye, o zaman gereğinin yapılması gerekir" dedi. Arslan ayrıca Wikipedia'nın Türkiye'de ofis açmasını da talep ettiklerini belirterek, "Buradan bir gelir elde ediyorlarsa bunun bir ödemesi de olması lazım" değerlendirmesinde bulundu.