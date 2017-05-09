Terörle mücadeleye “akaryakıt” katkısı

Akaryakıt istasyonlarından yakıt alan araçların plakalarının girildiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) serverlarından Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na uç verildi. Yaklaşık 5 aydır devam eden uygulama ile pek çok kaçakçılık ve terör suçunun da önüne geçildi. En son Kayseri'de akaryakıt alırken plakası emniyete bildirilen ve şüpheli araç kategorisinde değerlendirilerek ekiplerin yönlendirildiği bir araçta bomba olduğu belirlendi. 1 Ocak tarihinden itibaren akaryakıt istasyonlarının elde ettikleri dataların EPDK'ya gitmesini sağlayan bir server sistemi oluşturdu. Bu servera da şüpheli araç ve işlemlerin tespitinin yapılması için Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ile bağlantı kurmasının sağlandığı öğrenildi. Sistem sayesinde başta terör olmak üzere, sahte plaka, çift plaka, haciz-icra gibi durumların da tespiti yapılabiliyor.



155'E BİLDİRİLİYOR

İstasyondan yakıt alan aracın plakası ve aldığı ürün yazar kasaya giriliyor. Server üzerinden datalar EPDK'ya ardından da saniyeler içerisinde emniyete online iletiliyor. Emniyet de bu bilgileri kendi bilgileri ile karşılaştırıyor. Aracın plakasından arandığına dair tespit yapılırsa, anında en yakın 155'e bildiriliyor