20 günde 284 bin yeni istihdam

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimi, kriz tetikçisi kredi derecelendirme kuruluşlarının operasyonları ve jeopolitik risklerin etkisiyle ocak ayında yüzde 13'e çıkan işsizlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'taki 'istihdam seferberliği' çağrısı ilk meyvelerini verdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta yüzde 13 olan işsizlik, şubatta 12.6'ya geriledi. İşsizlikte 10 ay sonra ilk düşüş yaşanırken, ocakta yüzde 24.5 olan genç işsizlik oranı da 23.3'e indi.Ocak ayında 3 bin kişilik artışla 26 milyon 672 bine çıkan istihdam edilenlerin sayısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından, şubatta, ocak ayına göre 284 binlik artışla 26 milyon 956 bine ulaştı. Şubat ayında her iş gününde ortalama 14 bin 200 kişilik yeni istihdam sağlandı. İstihdam sayısı, bir önceki yılın şubat ayına göre ise 500 bin kişi arttı. İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500 bin kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor.Seferberlik kapsamında verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak bin 404 TL'ye geriledi. Ekonomi yönetimi destekler sayesinde işsizliğin yılın kalanı boyunca aşağı yönlü seyir izleyeceğini ve yıl sonunda yüzde 9.5'e gerileyeceğini öngörüyor. Ekonomik aktivideki toparlanmanın ve hükümetin işsizliği azaltma yönünde aldığı bazı teşvik kararlarının istihdama olumlu etkisinin önümüzdeki aylarda belirginleşmesi bekleniyor.Kamuyabu yıl aralarında 20 bin öğretmen, 24 bin askeri personel, 15 bin büro personeli ve 2 bin 500 polisin olduğu yaklaşık 60 bin personel alınacak. Milli Savunma Bakanlığı'na alınacak 24 bin personel için 3 Mart itibarıyla başlayan başvurular, 1 Aralık 2017'ye kadar devam edecek. 20 bin öğretmen alımı için mülakatları sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, ağustos ayından sonra da ilave 10 bin öğretmen alımı için ilana çıkacak.İstihdamdaşubat ayında yaşanan284 bin kişilikartışın 143 binitarımda, 63 biniinşaatta, yaklaşık100 bini hizmetsektöründe gerçekleşirken,sanayideistihdamın 23bin kişi azaldığıgözlendi. Son 1 yıllıkdönemdeki 500bin kişilik artışınise 334 binlik kısmıhizmetler sektöründenkaynaklandı.Gümrükve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, istihdam seferberliğinin ve reformların, ilk olumlu etkilerinin şubat ayı işsizlik verilerinde görülmeye başlandığını söyledi. Tüfenkci, şubat dönemiyle birlikte atılan adımların ilk kez verilere yansıdığını belirterek, "İlk veriler umut verici" dedi. Tüfenkci istihdam seferberliğinin etkilerinin genç nüfustaki işsizlik oranlarında da düşüş olarak yansıdığına da dikkat çekerek "Genç nüfustaki işsizlik oranlarının daha da gerileyeceğini bekliyoruz" dedi.