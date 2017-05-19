İstanbul’a bin 555 sağlıkçı aranıyor

yılsağlık personeli vedoktor alımı planlayanatamalara tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul'a bin 555 personel ataması için hazırlık başlatıldı. Atamalarda başı 825 kişi ile hemşire, 278 kişi ile sağlık memuru, 193 kişi ile sağlık teknikeri çekecek.Bakanlık, atamaları basın açıklamasıyla duyurdu. İstanbul'un personel ihtiyacını gidermek içinve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel alımı gerçekleştireceğini açıklayan Bakanlık, bin 555 personelin ataması ile ilgili münhal yerlerininternet adresinden ilan edileceğini vurguladı. Kuranınnoter huzurunda gerçekleştirileceğini belirten Bakanlık, atamaların dağılımını da ilan etti. Buna göre; kura ile 6 biyolog, 5 çocuk gelişimcisi, 2 dil ve konuşma terapisti, 27 diyetisyen, 118 ebe, 25 fizyoterapist, 825 hemşire, 1 iş ve uğraş terapisti, 11 laborant, 1 odiyolog, 1 perfüzyonist, 11 psikolog, 4 sağlık fizikçisi, 278 sağlık memuru, 193 sağlık teknikeri, 20 sağlık teknisyeni, 18 sosyal çalışmacı ve 4 tıbbi teknolog atanacak.Kafkas Üniversitesi: 32 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.Adıyaman Üniversitesi: 3 akademik personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.Dışişleri Bakanlığı: 1 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru 19 Mayıs.Kırklareli Üniversitesi: 6 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Mardin Artuklu Üniversitesi: 26 akademik personel alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Süleyman Demirel Üniversitesi: 104 geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Süleyman Demirel Üniversitesi: 4 engelli geçici işçi alacak. Son başvuru 20 Mayıs.Anadolu Üniversitesi: 10 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 22 Mayıs.İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: 29 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 201 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Şırnak Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 28 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvuru için son tarih 22 Mayıs.Dicle Üniversitesi: 24 akademik personel alacak. Son başvuru 22 Mayıs.Hakkari Üniversitesi: 4 akademik personel alacak. Son başvuru 23 Mayıs.Adnan Menderes Üniversitesi: 37 akademik personel alacak. Son başvuru 23 Mayıs.İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanıilk çeyrekte ihracatçıların 44 bine yakın yeni istihdam yarattığını belirterek, "44 bin rakamı daha da yukarı çıkacak. Yılın ilk yarısında 100 bin rakamını aşacağımıza inanıyoruz" dedi.