İstikrar ihya etti

Kasım 2002 seçimlerinin ardından siyaset ve ekonomide sağlanan istikrar, Türkiye ekonomisini üç kattan fazla büyütürken, Borsa İstanbul'daki şirketlerin önemli bir bölümü de bundan payını fazlasıyla aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın perşembe günkü Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nda dile getirdiği, "2002'den bu yana Türkiye üç kat büyüdü, bazı işadamlarımın işleri 5-10 kat büyüdü. Özel sektörümüzün de her şeyini borçlu olduğu milletimize ve devletine katkı sağlamak için şartlarını zorlamaktan çekinmeyeceğini ümit ediyorum" açıklaması, rakamlara da fazlasıyla yansıdı.Borsa İstanbul'da endeksin yüzde 831 yükseldiği 3 Kasım 2002-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında 97 şirketin hisseleri yüzde binin üzerinde değer kazandı. Bu dönemde kümülatif enflasyon yüzde 195 olurken, dolardaki artış ise yüzde 114 olarak gerçekleşti. Yaklaşık 18.5 milyar dolarlık net yabancı girişinin gerçekleştiği bu dönemde, şirketlerin toplam piyasa değeri 42 milyar dolardan 200 milyar dolara çıktı. Şirketlerin değeri TL bazında ise yaklaşık 13.5 kat artarak 54 milyar liradan 720 milyar liraya ulaştı.Borsada Kasım 2002'den bu yana en fazla değer kazanan hisse senedi, Logo Yazılım oldu. Şirketin hisseleri 125 kattan fazla prim yaparken, bunu yaklaşık 103 kat değerlenen Afyon Çimento izledi. 17 şirketin hisselerinde bu dönemde yaşanan yükseliş yüzde 5 binin üstüne çıktı. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği hamleler, Otokar ve Aselsan'ı da bu listeye soktu. Otokar hisseleri yüzde 9 binin, Aselsan hisseleri ise yüzde 8 bin 500'ün üstünde prim yaptı.Borsanınlokomotif hisselerinin de önemli bir bölümü, yüksek oranlarda değer kazandı. OYAK Grubu'na geçen Ereğli yüzde 5 bin 228, Ülker yüzde 4 bin 924 prim yaptı. Kardemir hisselerindeki yükseliş neredeyse 100 kata ulaşırken, Finansbank yüzde 7 bin 296 prim yaptı. Koç Grubu bünyesindeki Ford Otosan yüzde 4 bin 159, Tüpraş yüzde 3 bin 950, Tofaş yüzde 3 bin 600, Arçelik yüzde bin 216, Koç Holding yüzde bin 68 yükseldi. Koç Holding'in aktif büyüklüğü bu dönemde 681 milyon liradan 93.3 milyar liraya, Sabancı'nın büyüklüğü ise 1.5 milyar liradan 317 milyar liraya çıktı.Yapısal reformlarla birlikte Hazine'nin borçlanma gereksiniminin azalması, bankacılık sektörünü gerçek işlevi olan, ekonomiyi fonlamaya yönlendirdi. Satın alma gücü artan vatandaşın tüketim ve yatırım iştahının artması şirketlerin bilançolarına da olumlu yansıdı. Şirket performanslarının yükselmesi, borsada fiyatların da uçmasını sağladı. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünün yüzde bin 251 arttığı bu dönmde sektörün toplam kârı 269.7 milyar TL oldu.