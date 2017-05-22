Son dakika: Reina'da yıkım başladı

Ünlü eğlence mekanı Reina sabah saatlerinden itibaren yıkılmaya başlandı. İş makinelerinin erken saatlerinde başladığı çalışma sonunda Reina tamamen yıkıldı.

AYKIRI YAPILAŞMA

Reina'da Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı yapılaşmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yıkım ekipleri daha önce alınan yıkım kararını uyguladı.

45 DAKİKADA TARİH OLDU

Konuya yakın bir kaynak, yıkım işleminden kendilerinin de haberi olmadığını belirterek, iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı. Reina'daki yıkımın nedeni ile ilgili ise net bir bilgi alınamadı. Şirkete yakın bir kaynak "Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıkım 45 dakika sürdü. Yıktılar çıktılar" diyerek iş makinelerinin alandan ayrıldığını aktardı.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu açıklama yapıldı: "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Reina'da yılbaşında terör saldırısı yaşanmış ve 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov olaydan sonra yakalanmış ve 40 kez ağırlaştırılmuş müebbet hapis ve 2 bin 397 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.