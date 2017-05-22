Yeniden inşa ve ihya dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin orta gelir tuzağına düşmeyeceğini belirterek, "Yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni reformlarla, yeni ekonomik tedbirlerle orta gelir tuzağını mutlaka bozacak, 2023 yılı için belirlediğimiz 25 bin dolar kişi başı milli gelir hedefine ulaşacağız" dedi.
FAİZ TEK HANEYE İNECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti
3'üncü Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmasında son 14 yılda ekonomi alanında yapılan icraatları da anlattı. Başlatılan yatırım ve istihdam seferberliğiyle kısa sürede işsizliği tek haneli rakamlara düşüreceklerini söyleyen Erdoğan, yüzde 63 seviyesinde kamu borçlanma faizlerinin tek haneli rakamlara indirildiğini hatırlattı. Erdoğan, "Faizlerde son dönemde yaşadığımız hadiseler sebebiyle geçici bir yükseliş oldu. Ama onu da inşallah yine tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi. 2023'te ihracatı 500 milyar dolara çıkarmayı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, milletle birlikte artık bir inşa ve ihya döneminde olduklarını söyledi. Erdoğan şunları kaydetti: "Yeni Türkiye'nin ruhunu milletimiz 15 Temmuz'da ortaya koymuştur, 16 Nisan'da da milletimiz yeni Türkiye'nin yönetim biçimi konusundaki kararını vermiştir. 3 Kasım 2002'den beri ülkeyi yönetme vazifesini üstlenmiş parti olarak yeni dönemin mimarisini belirleme sorumluluğu da bizim üzerimizdedir. Bunun için en başta kullandığımız yöntemi ihya edecek, yani iki ayaklı bir program yürüteceğiz. Bir yandan demokratik kazanımlarımızı ileri taşırken diğer yandan kalkınma alanında daha büyük hamleler başlatacağız."
2023'TE 25 BİN KM'LİK YHT HATTI
Millete, bin 213 kilometre hızlı tren hattıyla hizmet verildiğini vurgulayan Erdoğan, Ankara ile İstanbul, Eskişehir ve Konya arasında hızlı tren seferlerinin sürdüğünü, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir, Bursa- Bilecik, Konya-Karaman başta olmak üzere yeni hatların inşasının devam ettiğini söyledi. Bu hatların maliyetinin 20 milyar lirayı aştığını belirten Erdoğan, son seyahatinde, Çin'de yapılan görüşmelerde verilecek kararla Türkiye'nin dört bir yanını kapsayacak yeni bir adımın atılacağını bildirdi. Erdoğan, "2023'e kadar hızlı tren hattı uzunluğunu 12 bin kilometreye çıkarmaya hedefliyoruz. Halen 12 bin 500 kilometre civarında olan mevcut demiryolu ağını da 2023 yılına kadar iki kat artırarak 25 bin kilometreye ulaştırmak amacındayız" dedi.
25 BİN DOLAR MİLLİ GELİR
Erdoğan, Türkiye'nin dünden çok daha güçlü, müreffeh ve demokrat olduğuna işaret ederek, "İnşallah yarınki Türkiye, bugünkünden çok daha büyük, çok daha zengin, hak ve özgürlükler bakımından çok daha ileride olacaktır" dedi. Türkiye olarak orta gelir tuzağına düşmeyeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Alacağımız tedbirler, yeni projeler, yatırımlar ve reformlar orta gelir tuzağını mutlaka bozacak. 2023 yılı için belirlediğimiz 25 bin dolar milli gelir hedefine ulaşacağız" diye konuştu.