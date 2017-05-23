Prim savaşına devlet desteği

Kesin dönüş yapan 4 milyon gurbetçinin 100 milyar euroluk primini almak için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) Almanya'ya karşı açtığı davaya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da destek verdi. Uluslararası Hak Arama Derneği, Almanya ile ilgili AİHM'e başvurmuştu. Almanya, Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk işçileri adına sosyal sigorta kurumuna yatan işveren prim payını ödemiyor.



TAM DESTEK VERİLECEK

Berlin Büyükelçiliği, konuyla ilgili olarak derneğe bir yazı gönderdi. Yazıda, "Almanya'nın prim iadesine ilişkin mevzuatı uygulaması ve vatandaşlarımızın bu konudaki sorunları bakanlığımız tarafından büyük bir hassasiyetle takip edilmektedir. Davanın takibi konusunda her türlü desteği vereceğiz" denildi. Dernek Başkanı Hasan Fettah, bugüne kadar Çalışma Bakanlığı'ndan böyle bir yazı almak bir yana muhatap bile bulamadıklarını belirterek, "Bu bizim için ve Türkiye için önemli bir gelişme. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık'ının destek vermesiyle elimiz güçlenecek" dedi. Fettah, TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na da randevu için başvurduklarını belirtti.



İŞVEREN PAYI ÖDENMEDİ

Başta Almanya olmak üzere AB'de çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen 4 milyon Türk, sadece kendilerinden kesilen primi alabildi. Oysa, işverenin işçi adına prim yatırılıyor. Bu paranın da 100 milyar euroyu bulduğu belirtiliyor.



DANİMARKA İŞVEREN PRİMİNİ ÖDÜYOR

Türkiye ile AB arasında imzalanan 1963 Ankara Anlaşması'na göre Türk işçilerin primleri Türkiye ile birleştirililebiliyor. Örneğin Danimarka ve İsviçre işveren primlerini de Türkiye'ye aktarıyor.