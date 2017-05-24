SPK ve BTK’da ByLock temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 10 ilde, "ByLock" kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve FETÖ kurumlarında çalışanlar yer alıyor. Operasyon kapsamında 59 kişi gözaltına alındı.



TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN TALİMATI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgütün eğitim kurumlarında çalışanlara yönelik FETÖ operasyonu yaptı. FETÖ okullarında çalışan öğretmen, müdür, müdür yardımcısı, kurucu üye, hisse ortaklarının da aralarında olduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 36 örgüt mensubu gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen örgüt üyelerinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi. Bu kişilerin 17/25 Aralık hükümete darbe girişiminin ardından FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Bank Asya'yı kurtarmak için 'para yatırın' talimatıyla bankaya yüklü miktarda para yatırdıkları tespit edildi. Ayrıca gözaltı kararı verilen örgüt üyelerinin FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ile ilişkileri oldukları belirlendi. Geçen hafta da FETÖ okullarında çalışılanlara yönelik 38 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkmıştı.



SPK'DA 14 AKTİF ÇALIŞANA GÖZALTI

10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen SPK operasyonunda 36 örgüt üyesine gözaltı kararı verildi. 14 örgüt üyesinin aktif olarak çalıştığı tespit edilirken diğerlerinin daha önce görevden ihraç edildiği ve uzaklaştırıldığı öğrenildi. Operasyonda 11 örgüt üyesi gözaltına alındı. BTK operasyonunda da 33 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen kişilerin daha önce görevden ihraç edildiği ve uzaklaştırıldığı belirlendi. BTK'da ise yapılan operasyonda 12 örgüt üyesi gözaltına alındı. SPK ve BTK'daki örgüt üyelerinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlendi.