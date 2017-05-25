Mobius Türkiye’ye yatırım yapacak

Milyarder yatırımcı Mark Mobius
, Türkiye'ye yeni yatırım yapacaklarını açıkladı. Franklin Templeton Investments'ta fon yöneten Mobius, "Yatırımcılar açıkça çalışabildiği sürece Türkiye cazibesini koruyacak" dedi. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler dikkat çeken Mobius, "Erdoğan gelince ekonomi ve kurumsal yönetim gerçekten çok daha iyiye gitti. Türkiye'de fırsatlar oluşabilir. İnsanlar hükümetle ilgili birşey söylemekte çok isteksiz ancak biz hâlâ yatırım pozisyonundayız ve gayet iyi iş yapan birkaç tane özel sermaye fonumuz var" diye konuştu.