Güçlü büyüme için ilave tedbirler

?Hükümet güçlü büyümenin sürdürülmesi için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında Türkiye'nin "güçlü büyüme performansıyla" öne çıktığına vurgu yapıldı. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırımlar, teşvikler ele alındı. Bakanların yaptığı sunumlarda ise Türkiye ekonomisine ilişkin şu mesajlar verildi:Yeni hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'nin önü çok açık. Toplumun beklentileri de buna paralel olarak yükseldi.Güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamları düşme eğilimine girdi.KGF destekli finansman paketi ile faizsiz KOSGEB kredisi uygulamaları son derece başarılı oldu, bu sayede reel sektörün dalgalanmalardan etkilenmesi engellendi.Bütçe büyümesi, üretim ve istihdamı destekleyici maliye politikaları mali disiplini bozmadı. Bütçe açığı hedeflenen oranın üzerine çıkmayacak.Bu yılın başından bu yana devam eden ihracat artışı önümüzdeki dönemde de devam edecek. Cari açık rakamları da hedeflere uygun olarak gerçekleşecek.Ekonomimizdeki güçlü büyümenin sürdürülmesi için alınması gereken ilave tedbirler de değerlendirildi.Süperteşvik modelinin yakında uygulanmaya başlayacağını belirten Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 2019'a kadarki dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğini söyledi. Canikli, "Gündem ekonominin büyütülmesi, geliştirilmesi. Reform sürecin kesintisiz ve artarak devam edecek" dedi. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için yönetim anlamında 16 Nisan sonucuyla birlikte önünde engel kalmadığını ve bu modelin güçlü siyasi istikrarı beraberinde getirdiğini belirten Canikli, Türkiye'nin bundan sonra önünün çok açık olduğunu ve toplumun beklentisinin çok yükseldiğini vurguladı.