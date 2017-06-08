Çocuklara enerjiyi ‘Ali’ anlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjinin öneminin öğrencilere küçük yaşlardan itibaren aşılanabilmesi için harekete geçti. 'Ali' adında bir karakterin maceraları ile tüm enerji kaynakları çocuklara anlatılacak. "Ali'nin Enerji Serüveni" adlı dergi yarın karne alacak 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine dağıtılacak. Bakanlık, çocuklarda enerji kaynakları, elektriğin üretimi, çevre ve enerji ilişkisi, enerji verimliliği gibi konularda farkındalık ve bilinç oluşturmak istiyor.Bakanlık, aynı zamanda çocukların kendilerini özdeşleştirecekleri bir karakterle çocukları araştırmaya, bilime ilgi duymaya teşvik etmeyi de amaçlıyor. 4 ve 5. sınıftaki öğrencilere dağıtılacak dergi, pedagoglardan tam not alırken, bakanlık kaynakları Ali'nin yeni serüvenlerinin özellikle madenler, enerji tasarrufu ve verimliliği alanlarından gelebileceğini belirtti.Dergi, bilime ve araştırmaya meraklı Ali'nin evde kendisine yardımcı "Volt" adında bir robot icat etmesi ile başlıyor. Robotuna önce pillerle enerji sağlayan Ali, sürekli pilleri bittiği için doğrudan fiş ile robotunu elektriğe bağlıyor. Evde faturadaki yükselişin ardından Ali alternatif enerji kaynakları aramaya başlıyor. Dergiyi okuyan çocuklar, kömür, doğalgaz, rüzgâr, güneş, hidroelektrik, jeotermal ve nükleer enerji kaynaklarını Ali ile birlikte araştırıyor, bu kaynakların elektrikten başka hangi amaçlarla kullanıldığını öğreniyor.Sadece enerji değil, Ali'nin ablası Mine ile çocukların çevre hassasiyeti kazanmaları amaçlanıyor, çocuklara bu alanda basit görevler veriliyor. Dergide Newton, Galilei, İbni Sina, Hazerfen Ahmet Çelebi gibi bilim adamları da tanıtılıyor.