Milli muharip uçağının motoru da yerli olacak!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlığına bağlı olan Savunma Sanayi Müsteşarlığında düzenlenen iftar programına katıldı. Müsteşarlık çalışanlarıyla iftarını açan Bakan Işık, 35 milyar doları geçen proje stoğuyla Savunma Sanayi Müsteşarlığının Türkiye'de en çok proje üreten kurumların başında geldiğini ifade etti.



Bakan Işık, yürütülen kararlı ve yoğun çalışmalar neticesinde Türkiye'nin savunma sanayiinde çok önemli bir noktaya geldiğinin altını çizdi.



Savunma sanayiinde kritik teknolojilere daha fazla yoğunlaşılacağını belirten Bakan Işık, "Milli muharip uçağımızı yapacağız, motorunun da yerli olması için gayretimizi sürdüreceğiz. Kolay olmadığını biliyoruz ama ekip çalışmasıyla başaramayacağımız bir şeyin olmadığını da biliyoruz" diye konuştu..