Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu o okul yeniden açılıyor

Hikayesi 1951 yılında başlayan İstanbul İmam Hatip Lisesi, bugünden itibaren tarihine ve misyonuna yaraşır bir şekilde yeniden inşa edildi. Okul yeni ismiyle, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak yoluna devam edecek.

Bir süre önce ihtiyacı karşılamada yetersiz kaldığına karar verilen okul Astay İnşaat tarafından en son inşaat teknikleri ve yeni bir mimari anlayışla inşa edildi. İnşaat sırasında okul kompleksi içerisinde yer alan iki adet ahşap bina aslına uygun olarak yeniden yapıldı.

ERDOĞAN VE DİĞER SİYASETÇİLERİN MEZUN OLDUĞU OKUL

66 yıllık tarihe sahip olan okulda, Türk siyasi tarihine mal olan isimler öğrenim gördü. Bu isimler arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ekonominin koordinasyonundan sorumlu eski Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren gibi pek çok bakan ve bürokratlar yer alıyor.

İnşaatı tamamlanan ve resmi açılışının önümüzdeki eğitim yılının başında yapılması planlanan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi göz dolduran mimarisiyle, yeni hizmet binaları ve modern sınıflarıyla, Türkiye'nin yüz akı nesiller yetiştirmeye devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN OKULU ZİYARET ETTİ

İstanbul Fatih'teki okulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen okul kompleksiyle ilgili bilgi aldı.

"HAYIR İŞİNİ YAPMAMA VESİLE OLAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Burada konuşan Astay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak, kendisinin de bu okulda eğitim gördüğünü hatırlatarak, "Bugün ülkemizin marka okullarından İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne yeni hizmet binaları ile sosyal tesisleri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yıllarca sıralarında okuduğum, feyz aldığım bugün iş hayatımda "Doğru işi yap İşini de doğru yap" ilkesini kalbime yerleştiren sevgili okulum, İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni şanına yakışır şekilde tekrar eğitim öğretim hayatına kazandırdık. Kendi eğitim aldığım okulumu yaparken yaşadığım bu mutluluğu hiçbirinde hissetmedim. Benim bu hayır işini yapmama vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

RAKAMLARLA İSTANBUL RECEP TAYYİP ERDOĞAN İMAM HATİP LİSESİ

-İş süresince yaklaşık 400 personel çalıştı.

-13.500 metrekarelik inşaat alanına sahip.

-Eğitim Binası'nda, 24 derslik, 3 laboratuvar, kütüphane, 450 kişilik yemekhane, tam donanımlı mutfak, kantin, 376 kişilik konferans salonu bulunuyor.

-400 kişilik büyük mescit, 500 metrekare iç avlu, Revir, İdari Ofisler, Rehberlik servisi, 4000metrekare peyzaj alanı mevcut.

-Yurt binasında, 100 kişilik bir yurt, kantin, 100 kişilik bir yemekhane 100 kişilik mescit yer alıyor.

-İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin dış cephesi mekanik doğal taşlarla tasarlandı.

-Dış cephede Konya ve Denizli'den traverten,Antalya'dan limra taşları yer alıyor.

-İç cephesinde ise Bursa'dan bej rengi Agora ve kahve gri tonu maron taşları tercih edildi.

-Aynı şekilde peyzaj işleri için ise Bergama granit ile bazalt taşları kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN MALZEME KULLANILDI

-İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin dış cephesi mekanik doğal taşlarla tasarlandı.

-Dış cephede Konya ve Denizli'den traverten,Antalya'dan limra taşları yer alıyor.

-İç cephesinde ise Bursa'dan bej rengi Agora ve kahve gri tonu maron taşları tercih edildi.