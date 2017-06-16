Galatasaray Riva'dan kârlı çıktı!

Yıllardır Galatasaray Spor Kulübü'nün gündemini meşgul eden Riva arazisi için inşaat sektörünün önde gelen firmaları kıyasıya yarıştı. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (GYO) devreye girerek dün gerçekleştirdiği Riva ihalesinde milyarlık teklifler havada uçuştu. 6 firmanın yarıştığı ihalede Fema İnşaat ve KLV İnşaat ortaklığı 3 milyar 100 milyon liralık gelir hedefi üzerinden, 1 milyar 178 milyon liralık teklifiyle ipi göğüsleyen firma oldu.



GALATASARAY'A 1.5 KAT KAZANÇ

Riva arsasının ekspertiz değeri 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı. Galatasaray satış yerine hasılat paylaşımını seçince karlı çıktı. Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, 29 Haziran 2016'da hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı. Protokole göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacak. Buna göre Galatasaray Spor Kulübü'nün kasasına 1 milyar 178 milyon liranın yüzde 80'ine karşılık gelen 942.4 milyon lira, Emlak Konut'a ise 236 milyon lira gelecek. 175 milyon dolarlık banka borcu bulunan kulüp, böylece ihaleden kazancını 1.5 katına çıkarmış olacak. Toplam 1 milyar 232 milyon liralık borç tutarının ise yüzde 75.9'u karşılanacak.



KIRAN KIRANA GEÇTİ

Sıkı rekabet yaşanan ihalede önce firmalardan 3 tur sözlü teklif alındı, sonra kapalı zarflarla nihai teklif verildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan ihalenin ilk oturumuna 9 şirket katılmıştı. Fuzul Yapı-İstanbul Teknik-Gökkar Madencilik ortaklığı ve Nuhoğlu İnşaat ikinci oturuma gelmeyince yarış 7 şirketle başladı. İlk oturumda en yüksek teklif satış değeri için 1 milyar olurken, açık arttırmada önce 1.7, sonra 2, en son 2.3 milyara kadar tırmandı. Ege Yapı-Çalışkan İş Ortaklığı da açık arttırmanın son turunda ayrılınca yarış 6 şirket arasında gerçekleşti.

İKİNCİ EN YÜKSEK TEKLİF GALATASARAY'IN SPONSORU NEF'TEN

Galatasaray'ın sponsoru Nef ile Makro İnşaat ortaklığı ise 3 milyar 484 milyon satış geliri, 871 milyon lira da şirket payı taahhüt etti. Dağ Mimarlık, 2 milyar 720 milyon satış geliri, 707 milyon 200 bin şirket payı derken, Teknik Yapı da 2 milyar 602 milyon 923 bin satış değeri 676 milyon 760 bin şirket payı önerdi. İlk oturumda 1 milyarlık teklifle ilk sırada yer alan Dap Holding şirketi Eltes İnşaat ise 2 milyar 504 milyon satış toplam geliri derken, 626 milyon şirket payı önerdi.

PARA GİRİŞİ 2018'İN İLK YARISINDA



Riva'ya ekolojik şehir kurulmasının hedeflendiğini anlatan Kurum, yaklaşık 2 bin bağımsız konut yapılması planlanan projenin sözleşmesinin 2 ay içinde yapılacağını satışların ise 2018'in ilk çeyreğinde başlayabileceğini kaydetti. Kulübün kasasına böylece 2018'in ilk yarısından itibaren para girişi sağlanmış olacak.



METREKARESİ 11 BİN TL'NİN ALTINDA SATILMAYACAK

Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul'daki Riva arazisi için Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı tarafından teklif edilen 3 milyar 100 milyon lira gayrimenkul uzmanları tarafından normal bir fiyat olarak değerlendirildi. Toplam 1 milyon 157 bin metrekare büyüklüğe sahip arazide 174 bin metrekarelik emsal alan bulunuyor. Bu alan içerisinde inşaat alanı 270 bin metrekare olacak. Yapılan hesaplamalara göre Fema İnşaat-KLV İnşaat İş Ortaklığı'nın hayata geçireceği projede metrekare fiyatları 11 bin 481 lira olacak. Uzmanlar bu fiyatı normal olarak görüyorlar.