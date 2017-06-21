Dünya Petrol Kongresi İstanbul'da ilk kez yapılacak

İstanbul'da "Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi'nin resmi açılış töreni, 9 Temmuz'da yerli ve yabancı üst düzey yetkililerin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılacak.



22. Dünya Petrol Kongresi'ne ilişkin Dünya Petrol Kongresi'nden yapılan açıklamada, petrol ve doğalgaz endüstrisinin en büyük etkinliğinin resmi açılışının 9 Temmuz'da gerçekleştirileceği belirtildi.

YERLİ VE YABANCI ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Açıklamada, İstanbul'da 9-13 Temmuz'da düzenlenecek kongre kapsamında bakanlar ile ulusal ve uluslararası üst düzey katılımcıların yaklaşık 5 binin üzerindeki katılımcıyla bir araya geleceği bildirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı devlet başkanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, Bahreyn Petrol Bakanı Shaikh Mohamed bin Khalifa bin Ahmed Al Khalifa ve Hindistan Petrol ve Doğalgaz Bakanı Dharmendra Pradhan'ın katılmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Besim Şişman, Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın Başkanı Rövnag Abdullayev, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Mohammad Sanusi Barkindo, Royal Dutch Shell Üst Yöneticisi (CEO) Ben van Beurden, Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol, ExxonMobil CEO'su Darren W. Woods, BP Grubu CEO'su Bob Dudley, Saudi Aramco Başkan ve CEO'su Amin H. Nasser, Total Üst Yöneticisi Patrick Pouyanne ve GE Oil and Gas CEO'su Lorenzo Simonelli'nin aralarında bulunduğu petrol ve doğalgaz endüstrisi liderlerinin sektörün geleceğine ilişkin konuşma yapacağı aktarıldı.

50 FARKLI ÜLKEDEN 150 KATILIMCI DÜNYA PETROL SERGİSİ'NE KATILACAK

Öte yandan, SOCAR'ın da ortak ev sahibi sponsor olarak kongreyi destekleyen önde gelen petrol ve gaz şirketleri arasına girdiği ifade edilen açıklamada, ayrıca 50 farklı ülkeden 150 katılımcının kongre kapsamındaki Dünya Petrol Sergisi'ne katılacağı bildirildi.



Açıklamada, petrol ve doğalgaz endüstrisine yaptığı katkılarından dolayı bir dönem ExxonMobil'in başkanlığını da yürüten ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a da Dünya Petrol Konseyinin en büyük onur ödülü olan "Dewhurst Ödülü" verileceği, Tillerson'ın Dünya Petrol Konseyi tarihinde bu ödüle layık görülen 10'uncu kişi olacağı hatırlatıldı.

BU YIL "ENERJİ GELECEĞİMİZE KÖPRÜLER" TEMASIYLA DÜZENLENECEK

İlki 1933 yılında düzenlenen ve bu yıl İstanbul'da, "Enerji Geleceğimize Köprüler" temasıyla düzenlenecek 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamındaki yuvarlak masa toplantıları, çalışma grupları ile teknik forumlar ve panellerde, petrol sektörü ile konvansiyonel ve ankonvansiyonel kaynakların geleceği, enerji verimliliğine yönelik küresel politikalar, altyapı ve yatırım imkanları ile düşük karbonlu çözümler ele alınacak.



Ayrıca etkinlik çerçevesinde, ev sahibi ülke Türkiye'nin petrol ve gaz sektöründeki gelişiminin değerlendirileceği oturumlar düzenlenecek.