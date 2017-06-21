Meclis’ten 2 müjde

Meclis'ten2 iyi haber geldi. İşçilere tazminat ve benzeri haklarını yıllar süren davalar yerineyolu açılırken, öğrencilere degeldi. TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre; işçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibarenBu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 hafta uzatılabilecek. Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, görüşme yapılamaması veya anlaşmaya varılamaması hallerinde faaliyetini sona erdirecek, son tutanağı düzenleyerek durumu derhal arabuluculuk bürosuna bildirecek.kabul edilen düzenlemeye göre de YÖK, 1 Ocak 2023'e kadar, devlet üniversitelerinin fen ve mühendislik bilimleri lisans öğrencilerinin, öğrenimlerinin son yılında bir yarıyılı özel sektör işletmelerinde, uygulamalı eğitimle tamamlamalarını zorunlu kılmaya yetkili olacak. Öğrencileremaaş ödenecek.sözleşmesi feshedilen işçi, sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla,Başvurudan sonuç alınamaması halinde 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek. Tazminat için zaman aşımı süresi 5 yıl olacak.İşçi-işveren uyuşmazlıkları artık önce arabulucuya gidecek. Tazminat ve benzeri haklar kısa sürede alınabilecekÖğrencilere uygulamalı eğitimde asgari ücretin yüzde 35'i kadar staj ücreti ödenecek. Aylık tutar 444,76 lirayı bulacak