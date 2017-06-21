Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bayram tatili kapsamında 24-28 Haziran tarihleri arasında kamuya bağlı otoyol ve köprüler ücretsiz olacak" dedi.Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ramazan Bayramı tatilinde otoyol ve köprülere ilişkin bilgi veren Bakan Arslan, "23'ünü 24'üne bağlayacak geceden itibaren, 28 Haziran Çarşamba tarihine kadar otoyol ve köprüler ücretsiz olacak. Ancak buna sadece kamu olarak işletilen otoyol ve köprüler dahil" şeklinde konuştu.Bakan Arslan, bayram trafiğinde yoğunluk yaşanmaması için zaruri olmayan durumlar dışında yol çalışması yapılmayacağına ilişkin, "Herkese diyoruz ki lütfen acele giderek ecele gitmeyin. Bir saat geç gidin ama huzurla ve sağlıkla gidin. Tüm vatandaşlarımız kurallara uysun istiyoruz. İçişleri Bakanlığıyla sürekli istişare içindeyiz, vatandaşların en çok hata yaptıkları noktaları belirliyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca zaruri olanlar dışında trafiği yoğunlaştırmamak adına bayram süresince çalışma yapmayacağız" dedi.

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