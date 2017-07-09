Bakan talimat verdi 50 yıl sonra evi aydınlandı

IŞIĞI GÖRDÜM



Mutluluğu adeta gözlerinden okunan Hesna Usu, yaklaşık 50 yıldır oturduğu evde elektrik olmadığını söyledi. Son dönemde küçük tüple evini aydınlattığını ifade eden Hesna Usu, ev ve çevresinde elektrik olmadığından avluda gezerken düşüp vücudunun çeşitli yerlerini kırdığını belirtti. Hesna nine, şöyle konuştu: "Yalan dünyada bir lamba istedim. Çok şükür şimdi elektriğim, direğim geldi. Elektrik tesisatım yapıldı.



ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZ'DAN RAZI OLSUN



Bu yaştan sonra ışığı gördüm. Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O olmasaydı ışıksız kalacaktım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak'tan Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah bana ışığı yaktırmayı nasip etti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Hesna nine 50 yıl sonra ışığına kavuştu