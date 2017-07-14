Ekonomiye 99 müjde

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, proje bazlı yatırım teşvik sistemindeyatırımdan oyun yazılımlarına vergi teşvikine kadar geniş bir alanda ekonomiye ivme kazandıracakhazırladı. Eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar ikisi İzmir, İstanbul olmak üzereaçılacak. İthalatı düşürmeye ve ihracattahedefe ulaşmaya yönelik yeni adımlar atacak. E-ticareti iki katına çıkaracak yasal düzenlemeler yapılacak. Geçen yılpazarda dünya merkezi olma hedefiyle yola çıkan Bakanlık özel vergi düzenlemeleri yapacak.talimatıyla hazırlanan 180 günlük eylem planıyla toplumun. Yaklaşıkicraattan oluşacak eylem planında dış ticaretten küçük işletmelere desteğe kadar önemli birçok başlık yer alacak. Yeni eylem planı baştan sona tüm maddeleriyleCumhurbaşkanı Erdoğan'ın planıaçıklaması bekleniyor.