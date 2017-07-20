Bakan açıkladı! 3. Havalimanı'na ilk uçak Şubat'ta inecek

Üçüncü Havalimanı bölgede büyük bir oyun değiştirici olacak. Havalimanının ne zaman faaliyete başlayacağı konusu merak edilirken, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, son hız devam eden Üçüncü Havalimanı'na ilk uçağın şubat ayında ineceğini söyledi.

İLK UÇAK ŞUBAT AYINDA İNİYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul'da yapımı devam eden dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'ndan büyük gelir elde edileceğini belirterek ilk uçağın önümüzdeki şubat ayında ineceğini söyledi. Arslan, "AK Parti hükümetiyle birlikte havacılık sektörüne özelleştirme getirildiğinde THY küçülecek denildi. THY dünya çapında bir marka oldu 26 havalimanını 55'e çıkardı. 180 milyon yolcuya hizmet ediliyor. 'Şimdi büyük bir havalimanı olmamız gerekiyor' dedik. ABD'den kalkan uçak İstanbul'a gelecek, sonra Uzakdoğu'ya gidecek.

YAPILAŞMAYA İZİN YOK

Havalimanımızı kullanan her uçak para veriyor. Her yolcunun ülkemize bıraktığı bir kaynak var. Önümüzdeki yıl şubat aylarında uçak indirebilir hale geleceğiz. Ama 29 Ekim 2018'de 90 milyon yolcuya hizmet eden ilk kısmı açacağız" dedi. Arslan, Atatürk Havalimanı'nın artık hizmet vermeyeceğini, tesislerin fuar merkezi olarak kullanılacağını, yapılaşmaya izin verilmeyeceğini vurguladı.