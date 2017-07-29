Yerli İHA'lar testleri başarı ile tamamladı

Tümüyle milli ve özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2 İHA'ların, yeni seri MAM-L akıllı muhimmat ile testleri başarıyla tamamlandı. Uçuş testlerinde tüm hedefler santimetre hassasiyetinde başarıyla vuruldu. Ayrıca Milli Akıllı Mühimmat MAM-L hedefi 8 kilometre uzaklıktan güdümlenerek vurma kabiliyetine sahip.

TSK, JANDARMA VE EGM TARAFINDAN ARALIKSIZ OLARAK GÖREV YAPMAYA DEVAM EDİYOR

2014 yılından bu yana TSK, Jandarma ve Emniyet Teşkilatı envanterinde silahlı ve keşif amaçlı 30 adet Bayraktar TB2, gece ve gündüz görev yaparak 20,000 uçuş saatini başarıyla tamamladı. Her bir uçuş sortisinde 27 saate kadar havada kalabilen Bayraktar IHA'lar yurt içi ve yurt dışı görevlerinde TSK, Jandarma ve EGM tarafından aralıksız olarak görev yapmaya devam ediyor.

Bayraktar TB-2 Silahlı İHA'mızın hedefi vurma anı

DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ İHA SİSTEMİ

Elektronik, yazılım, aerodinamik, tasarım ve alt ana sistemleri ile tamamen milli ve özgün olarak geliştirilip üretilen Bayraktar TB2, uçuş otomasyon ve performansı ile kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş İHA sistemi olma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE'NİN İHA TEKNOLOJİSİ ALANINDA İHTİYAÇLARINI BAĞIMSIZ OLARAK KARŞILADI

Ayrıca Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen Mini Akıllı Muhimmat (MAM-L) ile entegre edilen Bayraktar TB2 İHA Sistemi, 2015 yılından bu yana elde edilen operasyonel başarıyla Türkiye'nin İHA Teknolojisi alanında ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşıladı. Türkiye elde edilen kabiliyet ve tecrübe seviyesi ile dünyada bu alanda sayılı ülkeler arasına girdi.

Silahlı İHA'larımızın atış testleri kamerada