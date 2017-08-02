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'dan flaş açıklama!

Giriş Tarihi: 2.8.2017 11:45 Güncelleme Tarihi: 2.8.2017 11:50
Galatasaray'dan flaş açıklama!

Kulübü, Galatasaray sı'nın satılacağı iddiasına "Bu yönde alınmış bir karar ya da girişim yoktur" açıklamasıyla yanıt verdi.

sı'nın satılacağı iddialarına sarı kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası'nın satılacağı yönündeki haberlerin gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Adası'nın satış yetkisinin genel kurulda olduğu belirtilirken "Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğü'ne göre satış yetkisi yönetimde değil genel kuruldadır ve Galatasaray Adası ile ilgili bu yönde ne alınmış bir karar ne de bir girişim söz konusudur" denildi.

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Galatasaray'dan flaş açıklama!
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