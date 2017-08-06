İstikrar ekonomisi

Koalisyonları tarihin çöplüğüne gömem, siyasi istikrarı kalıcı hale getiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin referandum
da kabul edilmesiyle birlikte nisandan sonra ekonomideki tüm göstergeler beklentinin de üstüne çıktı. Yatırımlar hız kazanırken, risk algısı düşen Türkiye yabancı yatırımcıların ilgi odağı haline geldi.
ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ
Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüyen, ikinci çeyrekte de bu performansını sürdürmesine kesin gözüyle bakılan Türkiye, makro ekonomik göstergelerini de olumluya çevirdi. Nisan ayında yüzde 11.87 ile 9 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyon
, temmuzda ocaktan bu yana ilk kez tek haneye gerileyerek yüzde 9.79'a düştü. Ocakta yüzde 13 olan işsizlik
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın başlattığı istihdam
seferberliği ile rotayı tek haneye çevirdi. İşsizlik nisanda yüzde 10.5'e indi. 3 ayda 1.5 milyon yeni istihdam sağlandı.
İHRACAT ARTIŞINDA REKOR
İhracat
temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31.2 artarak 11 milyar 474 milyon dolar oldu. Son 6 yılın en iyi, son 8 yılın ise en iyi ikinci artış performansı yakalandı. İhracat miktar bazında 8.4 milyon ton ile tüm temmuz ayları içerisinde en fazla ihracat yapılan ay oldu.
GÜVEN 3.5 YILIN ZİRVESİNDE
Büyümenin öncü göstergelerinden olan ekonomik güven endeksi, temmuz ayında hazirana göre yüzde 4.5 oranında artarak 98.9 değerinden 103.4 ile 3.5 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, perakende ticaret sektörü, hizmet sektörü ve tüketici güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Perakende ticarete güvendeki artış yüzde 6.6 olarak gerçekleşti.
TURİZMDE 13 YILIN REKORU
Türkiye'ye giriş yapan turist sayısı haziranda yıllık yüzde 43 arttı. Böylelikle 2004 Mayıs'tan bu yana en yüksek artış kaydedildi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı verilerine göre Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziranda 3.49, yılın ilk yarısında ise 12.25 milyon kişi olarak gerçekleşti. Rusya'dan gelen yabancı ziyaretçi sayısı haziranda yüzde bin 573 artışla 763 bin 727 oldu.
?RÜZGÂRA HÜCUM
Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi de referandum sonrasında hız kazandı. Yılın ilk 5 ayında doğrudan giriş, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.2 artarak 4.8 milyar dolara ulaştı. Nisanda 767 milyon dolar olan sermaye girişi, mayıs ayında 1 milyar 170 milyon dolara fırladı. Türkiye'ye ilgi, Enerji
Bakanlığı'nın geçen hafta gerçekleştirdiği YEKA (Yenilenebilir Kaynak Alanları) ihalesine de yansıdı. Dünya devlerinin yarıştığı ihaleyi, Siemens- Türkerler-Kalyon Enerji konsorsiyumu 3.48 dolar/cent ile rekor düşük fiyatla kazandı. İhaleyi kazanan konsorsiyum 1 milyar doların üzerinde yatırım yapacak. Her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek. Yaklaşık 1.1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı rüzgârdan karşılanacak. Yaklaşık 3 bin 750 kişilik bir istihdam sağlayacak.
BORSADA ENDEKS TARİHİ ZİRVEDE
Ekonomideki güçlü duruş ve küresel gelişmeler, Türkiye piyasalarına da adeta tarih yazdırdı. Bu yılın ilk 7 ayında hisse senedi piyasasına net yabancı girişi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 284 artarak 2 milyar 736 milyon dolara çıktı. Tahvil-bono piyasasına net yabancı girişi ise 3 milyar dolardan 5.7 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcının ilgisi, hisse senedi piyasasında borsa
endeksine rekor üstüne rekor kırdı. Endeks geçen hafta 108 bin 500 puanı geçerek tarihi zirveye ulaştı.