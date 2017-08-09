HGS ve OGS cezaları sürücüleri isyan ettirdi!

Köprü ve otoyollarda uygulanan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS)'nden kaçak geçiş cezalarıyla ilgili şikayetler bitmek bilmiyor. Kaçak geçiş, hatalı okuma gibi farklı cezalar için uygulanan 10 kat idari para cezasını fazla bulan sürücülerin çoğu bu durumdan da şikayetçi. Ceza ile karşı karşıya kalan kimi sürücüler cezalı geçişleri kontrol etmek ve para cezasını ödemek için ödeme merkezlerine giderken, kimileri de dava açıyor.

HGS ve OGS'lerden yapılan kaçak geçişlerde, 15 gün içinde hesaba bakiye yatırılmaması durumunda geçiş ücreti ve buna uygulanan 10 katı idari para cezaları bir çok vatandaşın canını sıkıyor. Aracına ceza kesilen sürücülerin bir kısmı kaçak geçişlerde hesaplarına 15 gün içinde para yatırmalarına rağmen kaçak geçiş ücretinin bakiyeden düşmediğini öne sürerken, bazıları ise OGS ve HGS geçişlerinde plakaların yanlış okunduğunu iddia ediyor.