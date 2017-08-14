Kurslara katılanların % 65’i istihdam edildi

Hükümet uygulamaya koyduğu istihdam
seferberliğiyle işsizlikle mücadele ederken İş-Kur
tarafından düzenlenen meslek kursları da işsize umut oldu. Kurumun verilerine göre 1 yılda 536 meslekte 5 bin 715 kurs açıldı. Bu kurslara yaklaşık 120 bin kişi katılarak sertifikasını alırken meslek kurslarını tamamlayanların yüzde 65'i ise iş sahibi oldu ve istihdama katıldı. Türkiye İş Kurumu'nun verileri, hükümetin istihdam seferberliği kapsamında önemli bir yere sahip olan istihdam garantili meslek kurslarına yoğun ilgi olduğunu ortaya koydu. İş-Kur tarafından işsizlerin niteliklerini yükseltmek için düzenlenen mesleki eğitim kurslarında hizmet sağlayıcı kurum dikkate alınarak üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme yapılıyor. Kurumlar tarafından verilen belgelerin geçerlilik süresi ve kapsamı kendi mevzuatlarınca belirlenirken uluslar arası kuruluşlarca yapılan sınavlar sonucu alınan sertifikalar ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilen belgelerin uluslararası geçerliliği bulunuyor. Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde belirtilirken buna göre kurslarda görev yapan eğiticilerin en az usta öğretici belgesine sahip olması gerekiyor. Eğitim verilen mesleğin niteliğine göre eğiticilerin unvanı da değişebiliyor.
460 BİN İŞLETMEYE KOSGEB KREDİSİ
Hükümetin
firmalara sağladığı teşvikler de artıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, küçük ve orta ölçekli işletmelere cansuyu olan sıfır faizli kredi desteğiyle ilgili bilgi verdi. Özlü, sıfır faizli işletme kredisi faiz desteği programı çerçevesinde 2016 yılında kredi için başvuran KOBİ'lerin 15 bini için destek kararı alındığını kaydederken 2017 yılı için 460 bin 167 işletmenin kredi almaya hak kazandığını bildirdi. KOSGEB
sıfır faizli işletme kredisi programı çerçevesinde yoğun bir kredi tahsisi ve kullanımı gerçekleştiğini ifade eden Özlü, kredinin anaparasının bankalar, faiz/ kâr payının ise KOSGEB tarafından karşılandığını söyledi. Kredi desteği uygulamasının, yoğun ilgi nedeniyle 2017 yılında da devam etmesi kararının alındığını ifade eden Özlü, bu yılın sadece Ocak ayında 8 bin 402 adet işletmeye 417 milyon 489 bin 746 lira kredi kullandırıldığını bildirdi.