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Usulsüz akaryakıt ve tüp satıcılarına ceza yağdı

Giriş Tarihi: 17.8.2017 06:48
Usulsüz akaryakıt ve tüp satıcılarına ceza yağdı

Mersin'de yapılan denetimlerde yasal zorunluluklara uymayan 21 , 19 otogaz istasyonu ile 101 bakkala, 4 milyon 197 bin 463 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele ve terör örgütlerinin el yapımı patlayıcıyla yaptıkları eylemlerini önlemek amacıyla, 5015 sayılı Petrol ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları () Piyasası Kanunu kapsamında denetimlere ağırlık verildi.

Ekiplerin bu yıl başından itibaren yaptığı denetimlerde 21 nun ara birim ünitelerinin mühürsüz olduğu, zorunlu mali sorumluluk larının bulunmadığı, fiyat ilan panosu ile pompa satış fiyatlarının birbirinden farklılık gösterdiği, tarımsal amaçlı lisansı bulunan tanker ile usulsüz satış yaptıkları; 19 LPG otogaz istasyonunda ise LPG otogaz istasyonları taşıt dolum belgesi bulunmayan pompa görevlisi tarafından LPG otogaz satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Çalışmalarda, 101 bakkalın da tüplü LPG satış belgesi ve bayilik sözleşmesi bulunmadan mutfak tüpü sattığı ortaya çıkarıldı. Denetimlerde usule aykırı olan iş yerlerine toplam 4 milyon 197 bin 463 lira idari para cezası uygulandı.

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Usulsüz akaryakıt ve tüp satıcılarına ceza yağdı
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