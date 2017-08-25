Bayramda trafiğe çıkacaklara ucuz yakıt uyarısı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 10 günlük uzun Kurban Bayramı tatili dolayısıyla akraba ziyaretleri ve tatil için seyahate çıkacak vatandaşların yolculuklarını güvenli ve sağlıklı yapabilmeleri için bazı uyarılarda bulundu.



Bayram tatilinin uzaması nedeniyle trafiğe çıkacak araç sayısının da artacağına dikkati çeken Okumuş, sürücülerin yakıtlarını lisanslı akaryakıt istasyonlarından almaları gerektiğini söyledi.

'UCUZ YAKIT' TABELALARINA KANMAYIN



Özellikle şehirlerarası yollarda rahatlıkla bulunan ucuz motorinin, yakıt kalitesiyle ilgili sakıncaları da beraberinde getirdiğine işaret eden Okumuş, "Kimse zararına ticaret yapmaz. Bir ürün, maliyetinin altındaki fiyatlara satılıyorsa, o ürünün kalitesinden şüphe duymak gerekir. Bu tür yakıtlar bir yandan çevre kirliliğine neden olurken, öte yandan araç motorlarına büyük zarar veriyor. Daha da önemlisi trafik kazalarında yangın çıkması sonucu can kayıplarına varan faciaları neden olabiliyor. Tüketiciler, özellikle şehirlerarası yollarda 'ucuz yakıt' tabelalarına kanıp maliyetinin çok altındaki fiyatlara satılan yakıtları almasınlar. Ucuz diye aldıkları yakıt kendilerine pahalıya mal olabilir. Vatandaşlarımız bayram yolculuklarının kabusa dönüşmesini istemiyorlarsa, maliyetinin altındaki fiyatlarla satılan bu tür yakıtlara itibar etmesinler" değerlendirmesinde bulundu.



Sendika üyesi akaryakıt istasyonu işletmecilerini, işyerlerine gelen müşterilere nasıl davranılması gerektiği konusunda yazılı olarak uyardıklarını da anlatan Okumuş, "İstasyonlarımıza gelen misafirlere 10 günlük tatil süresince en iyi şekilde hizmet verilmesi için bütün üye işyerlerine yazılı talimat gönderdik. Bu yazıda, özellikle saha temizliği ve tuvalet hijyeni, istasyona giriş ve çıkışların güvenli olması için gerekli aydınlatmaların yapılması konusunda uyarılara yer verildi. Ayrıca üye işyerlerimizin bayram tatili süresince vatandaşlarımıza günün 24 saati hizmet verebilecek ayarlamaları yapmaları da iletildi. Bayilerimizin tümünün bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyorum" diye konuştu.