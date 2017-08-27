Dünyanın geleceği bu zirvede konuşulacak

İstanbul Ticaret Odası
(İTO
), dünyanın ve Türkiye'nin geleceğini İstanbul'da masaya yatırıyor. Geleceğe dair toplumsal, politik, ticari ve teknolojik bir öngörüye ihtiyaç olduğu mottosuyla yola çıkan İTO, bu soruların cevaplarını bulmak için dünyanın önemli fütüristlerini İstanbul'a davet etti.
GOOGLE'IN FÜTÜRİSTİ GELECEK
'Futuristanbul' ismiyle geleceğin konuşulduğu bir platform olarak gelenekselleşmesi amaçlanan ve katılımın sınırlı olacağı organizasyonun ilk konuşmacısı Google'ın en beğenilen fütüristi Thomas Frey
olacak. Geleceğe dair çığır açan fikirler ortaya atan Frey, düşünce kuruluşu Da Vinci Enstitüsü ve Google'ın en çok dikkate alınan gelecek bilimcisi olarak biliniyor.
EĞİTİMCİLERİN GELECEK BİLİMCİSİ
"Geleceğin eğitimi merak güdümlü olacak ve öğrenme aşırı bireyselleşecek. Eğitim şu anki kadar öğretmen ve okullara bağlı olmayacak. Kişisel kontrol ön plana çıkacak ve isteyen istediği yerde, istediği şeyi öğrenebilecek" diyen Frey, "Eğitimcilerin gelecek bilimcisi" olarak da anılıyor. Avrupa'nın önde gelen fütüristlerinden biri olan ve '2020 Dünya: Güç, Kültür ve Refah' kitabının yazarı Hamish McRae, konferansın ikinci konuşmacısı olacak. Şu an, iktidarların Asya ekonomilerine geçişi ve yeni teknolojilerin dünya ekonomisine etkilerini araştıran McRae, 'küresel en iyi uygulama' hakkında yeni bir kitap üzerinde de çalışıyor. Üçüncü konuşmacı ise Ben Hammersley olacak. Hammersley, internetin ve her yerde hızla çoğalan dijital ağların dünyadaki siyasal, kültürel ve sosyal yapılarda oluşturduğu etkiler üzerinde uzmanlaşmış bir gazeteci ve fütürist.
BAŞBAKANLARIN DANIŞTIĞI İSİM
Ben Hammersley, hükümetlere ve şirketlere de danışmanlık yapan bir kişi. Trend ve dijital alem uzmanı olan Hammersley, sözlüklere 'Podcast' kelimesini de kazandıran isim. Hammersley'nin 2012 yılında yayımlanan "Sonrası İçin Şimdiden Bilmeniz Gereken 64 Şey" isimli kitabı modern dünyanın yeni kavramlarına ışık tutar nitelikte. 2013'te yayımlanan son kitabı "Sonrayı Anlamak İçin Şimdi: Dijital Geleceğimizi Korkusuzca Karşılayabilmek" ise teknoloji, kültür, iş dünyası ve siyasetteki en yeni fikirlere yönelik bir rehber niteliğinde.
CEVAPSIZ SORU KALMAYACAK
İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul'a davet ettiği üç ünlü fütürist, geleceğe dair öngörülerini içeren birer sunum yapacak ve soruları yanıtlayacak. Dünyanın bu önemli gelecek bilimcilerinin bir araya gelmeleriyle "Nasıl bir dünyada nasıl bir Türkiye", "Gelecekte iş dünyasını bekleyen ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlar neler?", "Hayal gücünün sınırları zorlamakla aşınır mı?" ve akıllara takılan daha birçok soruya cevap aranacak.
FUTURİSTANBUL İLE İŞ DÜNYASINA UFUK AÇACAK BİR PLATFORM KURUYORUZ
Napolyon'un
"Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu" sözlerine atıfta bulunan İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, "Dünyanın geleceğini tartışmak için İstanbul'dan daha isabetli bir şehir olamazdı. Biz de bu yıl ilkini düzenlediğimiz futuristanbul ile ülkemize ve iş dünyamıza gelecekte dünyanın nasıl olacağına dair bir ufuk açmak istedik ve dünyanın önemli fütüristlerini İstanbul'a davet ettik. İnanıyorum ki iş dünyamız bu toplantılardan önemli kazanımlarla ayrılacak, buradan elde ettikleri öngörülerle gerek kendi şirketleri gerekse ülkemiz için rehber olma misyonlarını sürdürecektir" dedi.
11 EKİM TARİHİNDE PSM'DE
İstanbul Ticaret Odası tarafından oluşturulan, dünyanın ve ülkemizin geleceğine yön veren bir platform olan Futuristanbul, 11 Ekim tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenecek. Frey, McRae ve Hammersley'in sunumlarının ardından bir de panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Stolk olarak tanınan İbrahim Selim'in üstleneceği panelde son olarak "Mandıra Filozofu" filmi ile gündeme gelen ünlü yönetmen Müfit Can Saçıntı, strateji uzmanı Hakan Tetik ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz konuşacak. Panel konuşmacıları kendi deneyimlerini ve gelecek için öngörülerini dinleyiciler ile paylaşacak ve merak edilen soruları yanıtlayacak.