2018 rüzgârda sürpriz yıl olacak

Enerji
ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modelinin, rüzgarda da güneşte de seneye farklı sürpriz adımlarla devam edeceğini belirterek, "Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Büyüme ve gelişme anlamında piyasayı şaşırtmaya ve 'vay be!' dedirtmeye devam edeceğiz" dedi. 6'ncı Rüzgâr Enerjisi Kongresi'nde konuşan Albayrak, "80 bin megavatın yüzde 100'ünü rüzgâr yapsın, güneş yapsın diyorlar. Bu, bazılarının bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma ya da ortamı manipüle etmek için oluşturduğu yanlış bilgiler. Baz yükünden, arz güvenliğine dengeli şekilde portföyü yönetmek, kullanmak durumundayız. Önceliğimiz enerjide de dışa bağımlılığı düşürmekse yerli kaynakların kullanımında yüzde 30'lardan 40'lara 50'lere çıkıyoruz" dedi.
YIL BİTMEDEN ADIM ATILACAK
Albayrak, rüzgârda bekleyen kapasitelerle ilgili olarak kasım-aralık gibi adım atılacağını da açıkladı. Albayrak, "Bu kapasitelerle ilgili süreci de bu yıl bitmeden tamamlayıp sektörün önünü hızlıca açarak 2018'e çok net ve somut bir şekilde ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu. Güneş ve rüzgârda yeni modeller üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Albayrak şöyle dedi: "YEKA birçok anlamda başarılı ve dünyada ses getiren bir model oldu. Türkiye
yatırım kapasitesi, potansiyeli, yatırım teşvikleri ve cazip fırsatlarıyla uluslararası yatırımcılar için cazip modeller ortaya çıkardı."
RÜZGÂRDA TEŞVİK DÖNEMİ BİTTİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK
) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin 48 bin megavatlık potansiyelini doğru kullanarak rüzgarda hızla ilerlediğini dile getirdi. Yılmaz, "Türkiye'de rüzgâr eken kazanç biçiyor. Yıl sonuna kadar kalan 32 bölgenin yarışmaları tamamlanacak ve ön lisanslarını vereceğiz. Bugün artık teşvikler dönemi bitmiştir. Projelerle birlikte RES'lerin payının yüzde 10 olmasını bekliyoruz" dedi.
TÜRKİYE EŞİĞİ AŞAN DÖRT ÜLKEDEN BİRİ
TBMM
Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Türkiye'nin 2007'de 95 megavat olan güneş enerjisi kapasitesinin 2017'de 6 bin 500 megavata çıktığını belirterek, "Türkiye yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Hollanda ile birlikte 1 milyar dolar eşiğini aşan dört ülkeden biri olmuştur" dedi.