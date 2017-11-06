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Bakan 'tan önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 6.11.2017 11:45 Güncelleme Tarihi: 6.11.2017 12:04
Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

, Zetes-Hattat e Dönüşüm Protokolü imza töreninde konuştu. Bakan Berat Albayrak burada yaptığı konuşmada, "7 milyon ton yerli üretim demek 7 bin kişiye istihdam demek, 700 milyon dolarlık ithalatın yerli kaynaklarla sağlanması demek" dedi.

Bakan Albayrak, konuşmasında şunları kaydetti:

MESELE SADECE KÖMÜR DEĞİL

Mesela sadece kömür meselesi değil özellikle ilk bugünden beri yerli ve milli kaynakları sahada nasıl uygulayabiliriz diye önemli adımlar atıyoruz.

ULAŞILAMAMIŞ RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ

Amacımız Türkiye'nin kömür potansiyelinin yoğun olduğu alanlarda önemli adımlar atma hususunda daha profesyonel firmalarla iyileşmesi ile ilgili çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Kömür tarihinde ulaşılamamış rakamlara ulaşacağız.

Bakan Albayrak Yerli Kömüre Dönüşüm töreninde konuşuyor

MESAİ KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK

Projelerin önünü açarak uzun vadeli bir dönüşüm oluşturacağız. AK Parti iktidarının farkı bu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 yıldır nasıl bir dönüşüm gerçekleştiriyorsak önümüze bakarak mesai kaybetme lüksümüz yok.

GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Tüm milletimize bir daha sesleniyorum bundan sonraki atacağımız adımlarla Türkiye'yi geliştirmeye devam edeceğiz.

Albayrak: Milli Maden Politikası hayata geçiyor

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Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
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