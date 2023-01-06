FETÖ’nün sızma operasyonu

Almanya'da kendilerine alan bulan ve ülkeyi yeni üsleri haline getiren FETÖ'cüler, Almanlara yanaşabilmek için türlü türlü yola başvurmaya başladı. FETÖ'nün sözde yardım derneği, aşevleri Tafel'deki bağış sıkıntısı haberleri üzerine göstermelik yardıma koşuyor, Ukraynalı mülteciler için etkinlik organize edip, asıl amaçları olan firari FETÖ'cülere yardımı gizliyor. FETÖ'cüler, kiliselerde de son günlerde etkinliklerini artırdı.ALMANYA'DA daha önce Türkçe olan okul, dernek, vakıf isimlerini hain darbe girişimden sonra Almanca yapan, başlarına Almanları atayan FETÖ'cüler, Almanca kitaplara da ağırlık vermeye başladı. Almanca isimle yayınevi kuran firari FETÖ'cüler, yerel halkı etkilemek için "A'dan Z'ye Hizmet" adı altında kitap hazırladı. Daha önce Sızıntı olan dergilerini Fontane adı ile basan FETÖ'cüler, Avrupa'daki 12 binden fazla üyesine göndermeye başladı.ALMAN kurumu görüntüsüyle hareket edip her türlü kapıyı aralayan FETÖ'cüler, Türkiye'de seçimin yaklaşmaya başlaması üzerine hainlik faaliyetlerini hızlandırdı. FETÖ'cüler, Almanya, Yunanistan, Hollanda ve Norveç'i 'vefa ülkeleri' ilan edip bu ülkelerde sosyal medya üzerinden topyekûn saldırıya geçti. Örgüt, yalnızca Norveç'te geçen yıl 6 binden fazla etkinlik yaptığını açıkladı. FRANKFURT