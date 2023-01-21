Kumpas kurup kaçırdılar

ALMANYA'NIN Amberg kentinde, 11 yaşındaki Samira'nın velayeti, baba Urçun İsmet Şen'den alınıp anne Sindy W.'ye verildi. Üvey babanın baskısıyla babası aleyhinde ifade veren Samira, annesi tarafından Amerika'ya kaçırıldı. Duruşmaya katılmayan anneye 400 euro ceza kesildi. Hakim, Samira'nın kaçırılmasına yardım eden gençlik dairesi yetkilisi işten ayrılınca, 'İşin içinde bir iş var' diyerek duruşmayı erteledi, görevliyi ifadeye çağırdı. Babaanne Ayhan Şen, "Torunum, 'Annemi kaybetmek istemediğim için üvey babamın istediği gibi ifade verdim' diye konuştu.