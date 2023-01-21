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Giriş Tarihi: 21.1.2023

Kumpas kurup kaçırdılar

Mustafa AKBABA
Kumpas kurup kaçırdılar

Yalan ifadeye zorlanıp velayeti babasından alınan Samira’nın davasına bakan hâkim, gençlik dairesi memurunun işten ayrılmasından şüphelenip davayı erteledi

GÖREVLİYİ İFADEYE ÇAĞIRDI
ALMANYA'NIN Amberg kentinde, 11 yaşındaki Samira'nın velayeti, baba Urçun İsmet Şen'den alınıp anne Sindy W.'ye verildi. Üvey babanın baskısıyla babası aleyhinde ifade veren Samira, annesi tarafından Amerika'ya kaçırıldı. Duruşmaya katılmayan anneye 400 euro ceza kesildi. Hakim, Samira'nın kaçırılmasına yardım eden gençlik dairesi yetkilisi işten ayrılınca, 'İşin içinde bir iş var' diyerek duruşmayı erteledi, görevliyi ifadeye çağırdı. Babaanne Ayhan Şen, "Torunum, 'Annemi kaybetmek istemediğim için üvey babamın istediği gibi ifade verdim' diye konuştu.
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Kumpas kurup kaçırdılar
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