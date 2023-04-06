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Giriş Tarihi: 6.4.2023

Yavrularımızı tercihe zorlamayın

İbrahim TAŞ
Yavrularımızı tercihe zorlamayın

NRW Uyum Meclisleri Birliği (LAGA) Başkanı Tayfun Keltek, çocukların her ortamda anadillerini konuşabilmesi gerektiğine işaret etti, “Seçime zorlamayın” dedi

LAGA Başkanı Tayfun Keltek, Türk kökenli çocukların doğal yapısından kaynaklanan anadil ortamının, Türkçe'yi ihmal ederek dengelenemeyeceğini ifade etti. Anadilin artı değer olduğunu belirten Keltek, "Almanya'da doğup büyüyen ve Türk olan bir kişinin farklılıklarının neden yadırgandığı gözlemlenmelidir. Bu insanlar eksik insanlar değillerdir. Türkçe ihmal edilirse noksan bir insan olarak ortada kalırsınız. Kökünüz ruhunuza yapışık olduğundan onu inkâr edemezsiniz. Çocuklara iki dili de en iyi şekilde öğretmemiz gerekir. Almanca'ya karşı değil Almancayı desteklemek için iyi bir Türkçe'nin korunması lazım. Sakın ola ki dilinizin size dezavantaj getireceğini düşünmeyin" açıklamasında bulundu.
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Yavrularımızı tercihe zorlamayın
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