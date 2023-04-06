Yavrularımızı tercihe zorlamayın

LAGA Başkanı Tayfun Keltek, Türk kökenli çocukların doğal yapısından kaynaklanan anadil ortamının, Türkçe'yi ihmal ederek dengelenemeyeceğini ifade etti. Anadilin artı değer olduğunu belirten Keltek, "Almanya'da doğup büyüyen ve Türk olan bir kişinin farklılıklarının neden yadırgandığı gözlemlenmelidir. Bu insanlar eksik insanlar değillerdir. Türkçe ihmal edilirse noksan bir insan olarak ortada kalırsınız. Kökünüz ruhunuza yapışık olduğundan onu inkâr edemezsiniz. Çocuklara iki dili de en iyi şekilde öğretmemiz gerekir. Almanca'ya karşı değil Almancayı desteklemek için iyi bir Türkçe'nin korunması lazım. Sakın ola ki dilinizin size dezavantaj getireceğini düşünmeyin" açıklamasında bulundu.