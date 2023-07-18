‘Erkek işi’ dediler azmedip başardım

İki kızı ile birlikte Almanya'nın Wesseling kasabasında yaşayan Handan Taday (44), eşi vefat edince kimseye muhtaç olmamak için kurulu işe sahip çıktı. Herkesin 'Erkek işi. Başaramazsın' dediği işi büyüten Taday, "Ev ve işyerlerinde tıkanan boru ve kanalizasyonun temizliğini yapıyoruz. Eşim bu işi yapıyordu. Vefat etmeden önce kurduğu firma taşeron iş alıyordu. Sahip çıkıp, çok çalışarak büyüttüm" dedi.ZOR bir meslek icra ettiğini dile getiren Taday, "İşi sevince zorluklar aşılıyor. Firmamla artık Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin hemen hemen her noktasına yedi gün 24 saat ulaşıyoruz. Yakında Almanya'nın diğer eyalet ve şehirlerine de açılmak istiyoruz. Bunun için makinelere yatırım yaptım. Bazı makineler çok büyük ve ağırdı. Hafifleriyle değiştiriyoruz. Her geçen gün emin adımlarla büyüyoruz" diye konuştu.ERKEKLERİN egemen olduğu sektörde işveren olan Taday, "Bize başvuranlar karşılarında kadın beklemedikleri için önce şoke oluyorlar. Kızlarıma da örnek olmak istiyorum. Üçü kadın sekiz çalışanım var. Mecbur kalınca işin başına ben de geçiyorum. Sabah saat 06.00'da başladığım işi bazen gece 24'te bırakıyorum. Hırsım sayesinde pek çok zorluğu aştım. İstersek başarıyoruz" dedi.