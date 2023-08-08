İşitme engelliler için Elif Ba yazdı

Üç yıllık bir hazırlık aşamasından sonra yayınladığı Elif Ba kitabı ile hayaline kavuştuğunu söyleyen Hüsnüşan Suiçmez (25) "Uzun bir çalışma sonunda işitme engelli kardeşlerimin istifa edebileceği bir kaynak kitap yayınladım. Çok mutluyum" dedi. Suiçmez, "18 yaşında işitme engelli kardeşim Erva, kitabımın hazırlanmasında feyiz kaynağım oldu" diye konuştu.Bu tip kitapların sadece Türkçe işaret dilinde olduğunu öğrendiğini belirten Hüsnüşan Suiçmez, "Okulda Almanca işaret dilinde eğitim aldığı için, Türkçe işaret dilinden faydalanamadık. Kardeşimin durumunu zorlaştırmamak adına onu Almanca işaret diliyle yetiştirdik. Ablası olmakla birlikte hem öğretmeni oldum hem öğrencisi" dedi.Suiçmez, "Bilmediklerimi ondan öğrendim, bildiklerimi de ona aktardım. Kitabı hazırlarken de en büyük destekçim ailem ve kardeşim oldu. Elif Ba kitabım da kardeşimle başladığım, arkadaşlarıyla devam ettiğim bir çalışmanın sonrasında gerçekleşen bir kitap. Kitabım internet üzerinden satışa sunuldu ve kitapçıdan temin edilebilir" diye konuştu.