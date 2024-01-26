Dua yasağına öğrenci sitemi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ne (NRW) bağlı Radevormwald kasabasındaki bir lise öğrencisi, okulda Müslüman öğrencilerin din özgürlüğüne kısıtlama getirildiğini ifade etti. 17 yaşındaki öğrenci, eyaletin etkin yerel gazetesine elektronik posta gönderdi ve "Öğrencilerin dini inanışları sebebiyle lisemizde yaşadıkları ayrımcılığa sessiz kalamadım" diye konuştu.Okulda, Müslüman öğrencilerin dini yaşamlarının kısıtlandığını aktaran genç, "Müslüman öğrencilerin teneffüslerde dua etmeleri yasaklanıyor. Bunu gizli yapmak isteseler bile bu temel hak ihlal ediliyor" dedi. Amacının sadece bir dini korumak olmadığını da ifade eden öğrenci, "Benim için tüm dinlere eşit muamele daha önemli. Herkese eşit saygı gösterilmelidir" diye yazdı.Din özgürlüğünün Almanya'da temel bir hak olduğunun altını çizen öğrenci mailini, "Anayasa inanç, vicdan, dini ve ideolojik inanç özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Eğitim kurumları olarak okullar bu temel haklara özellikle bağlı olmalıdır. Okullar, öğrencilerin dini pratiklerini yerine getirmelerine izin vererek bir kabul ve karşılıklı anlayış ortamını teşvik etmelidir" şeklinde tamamladı.Kültürel çeşitliliğin hâkim olduğu bir toplumda karşılıklı anlayışın özellikle önemli olduğuna da işaret eden öğrenci, "Bu nedenle okul yönetiminin tutumunu yeniden gözden geçirmesi ve tüm öğrencilerin dini özgürlüklerini garanti altına alacak önlemler alması şarttır. Bu sadece bir saygı ve hoşgörü meselesi değil, aynı zamanda temel haklarımıza karşı bir yükümlülüktür" dedi.Theodor Heuss Lisesi Müdürü Matthias Fischbach Staendig, Rheinische Post Gazetesi'ne konuştu ve iddialar karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Müdür, öğretmenlerin böyle davranabileceğini hayal bile edemediğini, konuyu araştıracağını söyledi.