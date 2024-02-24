Alman ekonomisi yine küçüldü

Federalİstatistik Dairesi'nin açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 geriledi. Ülkede GSYH, 2022'nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 0.2 daraldı. Alman ekonomisi geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde de büyüme gösterememişti.son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu. Enflasyon nedeniyle özel tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 artması dikkati çekti. Avrupa Merkez Bankası, enflasyona karşı artan faizle mücadele ediyor. Durum pek çok sektörlerde yatırımları pahalı hale getirip ekonomiyi yavaşlatıyor. BERLİN