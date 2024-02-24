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Giriş Tarihi: 24.2.2024

Alman ekonomisi yine küçüldü

Alman ekonomisi yine küçüldü

Almanya ekonomisi, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yine küçüldü

BÜYÜME GÖRÜLMÜYOR
Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2023 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 geriledi. Ülkede GSYH, 2022'nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 0.2 daraldı. Alman ekonomisi geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde de büyüme gösterememişti.

YATIRIMLAR PAHALANIYOR
Ekonominin son çeyrekte daralmasının ana sebebi, yüksek enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması oldu. Enflasyon nedeniyle özel tüketim harcamalarının bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 artması dikkati çekti. Avrupa Merkez Bankası, enflasyona karşı artan faizle mücadele ediyor. Durum pek çok sektörlerde yatırımları pahalı hale getirip ekonomiyi yavaşlatıyor. BERLİN
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Alman ekonomisi yine küçüldü
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