Huzurevinde çıkan yangında 4 ölü

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hollanda sınırındaki kasabası olan Bedburg Hau'daki huzurevinde dün sabaha karşı saat 03.50'de yangın çıktı. Bir odada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangının, kısa sürede koridorlara yayıldığı ifade edildi. Yangında dört huzurevi sakini ölürken, biri itfaiyeci, biri polis toplam 23 kişi dumandan etkilendi.Polis sözcüsü, "Camlar kırıldı, insanlar dışarı çıkarıldı. Burası standart bir bakımevi değil. Burada psikiyatrik geçmişi olan ve ne olduğunu bile anlamayan sakinler de var" dedi. Yaralıların yanı sıra tahliye edilen 46 kişi, Goch ve Kleve'deki iki huzurevine götürüldü. Eyaletin İçişleri Bakanı Herbert Reul, olay mahallini ziyaret etti ve "Yangın aklımızı başımızdan aldı" dedi. KLEVE