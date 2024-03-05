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Giriş Tarihi: 5.3.2024

Huzurevinde çıkan yangında 4 ölü

Huzurevinde çıkan yangında 4 ölü

Almanya’daki bir huzurevinde çıkan yangın, 4 kişinin ölümüne neden oldu. Sebebi belirlenemeyen trajik yangında 23 kişi de yaralandı

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin Hollanda sınırındaki kasabası olan Bedburg Hau'daki huzurevinde dün sabaha karşı saat 03.50'de yangın çıktı. Bir odada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangının, kısa sürede koridorlara yayıldığı ifade edildi. Yangında dört huzurevi sakini ölürken, biri itfaiyeci, biri polis toplam 23 kişi dumandan etkilendi.



'AKLIMIZI BAŞIMIZDAN ALDI'
Polis sözcüsü, "Camlar kırıldı, insanlar dışarı çıkarıldı. Burası standart bir bakımevi değil. Burada psikiyatrik geçmişi olan ve ne olduğunu bile anlamayan sakinler de var" dedi. Yaralıların yanı sıra tahliye edilen 46 kişi, Goch ve Kleve'deki iki huzurevine götürüldü. Eyaletin İçişleri Bakanı Herbert Reul, olay mahallini ziyaret etti ve "Yangın aklımızı başımızdan aldı" dedi. KLEVE
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Huzurevinde çıkan yangında 4 ölü
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