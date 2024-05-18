Almanya’nın sabrı taştı

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, sosyal medya hesabından "Gazze cehennemi" ifadesini kullanırken, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu, İsrail'in savaş suçu işlediğine dair güçlü emareler olduğunu belirtti. Baerbock, "Gazze cehenneminde bir milyondan fazla çocuk, kadın ve erkek açlık tehdidiyle karşı karşıya. Bu bir gün bile daha böyle devam edemez. İsrail, yardım kapılarını açmalı" dedi.Almanya'da ilk kez İsrail bu kadar açık şekilde eleştirilirken, en sert sözler, SPD Milletvekili Macit Karaahmetoğlu'ndan geldi. Frankfurter Rundschau gazetesine açıklamalarda bulunan Karaahmetoğlu, İsrail'in Refah'a saldırı düzenlemesini eleştirdi. Karaahmetoğlu, "Savaş suçu işlendiğine dair emareler var. Bir felaketi önlemek istiyorsak, İsrail ile açık şekilde konuşmalıyız" şeklinde görüş belirtti.Gazetenin, "Bir Alman olarak İsrail'i eleştirebilir miyiz?" sorusuna Karaahmetoğlu, "Tabii ki, hatta buna mecburuz. Bir Türk atasözü der ki, 'Dost acı söyler'. İsrail, Netanyahu yönetiminde bir parya devlet, yani dışlanan bir devlet olma yolunda ilerliyor. Gazze'de muhtemelen 50 yıl sonra bile konuşulacak olan tarihi bir felaket yaşanıyor. Yüzde 70'i çocuk ve kadın olan 30 bin insan öldü" diye konuştu. FRANKFURTAvukat olan Karaahmetoğlu, "Bir hukukçu olarak, İsrail tarafından savaş suçları işlendiğini söyleyebilirim. Üç İsrailli esirin yanlışlıkla vurulmasını örnek vereyim. Bir düşünün: Ellerinde beyaz bayrak olan üç insan teslim olmak istiyor. Ve bunlar İsrailli güvenlik güçleri tarafından öldürülüyor. Biz bunu ölenler İsrailli olduğu için öğrenebildik. Bunun tekil olaylar olmadığını söyleyebiliriz" dedi.Güneyde yaşayan 1,5 milyon insan olduğuna dikkat çeken SPD Milletvekili, "Salgınlar yaşanacak ve belki de çok daha fazla insan ölecek. İsrail'e bunun böyle devam edemeyeceğini belli etmemiz gerekir" dedi. Dünyada İsrail'e verilen desteğin giderek azaldığını belirten Karaahmetoğlu, "İsrail, 20 yıl sonra çok farklı bir konumda olacak. İsrail, bu zamanı barış için kullanmalı. 20 yıl sonra bu mümkün olmayacak" dedi.