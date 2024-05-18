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Giriş Tarihi: 18.5.2024

Bursalı öğrenciler Ravensburg’a geldi

Bursalı öğrenciler Ravensburg’a geldi

Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi öğrencileri, öğrenci değişimi programı kapsamında Almanya’ya geldi

Ravensburg kentinde bulunan Albert Einstein Lisesi (AEG) ile 30 yıldır öğrenci değişim programı içinde olan Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (UHAL) öğrencileri, bir haftalık programa katıldı. Geçtiğimiz yıl AEG öğrencilerinin Bursa'ya gitmesinin ardından gerçekleşen gezide, 14 öğrenci yer aldı. Öğrenciler, AEG öğrencilerinin aileleri tarafından misafir edildi. Bursalı öğrenciler ziyaret kapsamında Ravensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Daniel Rapp tarafından da kabul edildi, kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirildi. RAVENSBURG
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Bursalı öğrenciler Ravensburg’a geldi
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