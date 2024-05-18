Bursalı öğrenciler Ravensburg’a geldi

Ravensburg kentinde bulunan Albert Einstein Lisesi (AEG) ile 30 yıldır öğrenci değişim programı içinde olan Bursa Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi (UHAL) öğrencileri, bir haftalık programa katıldı. Geçtiğimiz yıl AEG öğrencilerinin Bursa'ya gitmesinin ardından gerçekleşen gezide, 14 öğrenci yer aldı. Öğrenciler, AEG öğrencilerinin aileleri tarafından misafir edildi. Bursalı öğrenciler ziyaret kapsamında Ravensburg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Daniel Rapp tarafından da kabul edildi, kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgilendirildi. RAVENSBURG