Seçmen ırkçılara ders vermeli

Alman Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu'na aday olan Annalena Wirth, aşırı sağcı parti tehlikesinin farkında olamayanların bulunduğunu söyledi. Genç politikacı, "Bu konuda bilinçli olmazsak Avrupa'nın birçok ülkesinde 5-10 yıl sonra demokrasi yok olacak" dedi.Wirth, AfD'nin göçmenleri sürme planı yaptığı gizli toplantıyı hatırlattı ve "Vatandaş aşırı sağcı AfD'nin ne kadar tehlikeli olduğunu anladı. Partinin keskin yükselişi düştü, ancak yeterli olmadı. AfD demokrasi için büyük bir tehdit" dedi.