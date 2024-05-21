Dortmund Türkspor 4. lig’e yükseldi

Oberliga'da sezonun bitimine bir hafta kala Wattenscheid'ı evinde konuk eden Dortmund Türkspor, sahadan 4-2 galip ayrılarak liderliğe yükseldi ve 4. Lig'i (Regionalliga) garantiledi. SF Lotte'nin bir puan önünde olan Türkspor, şampiyonluğa çok yaklaştı. Kulüp Başkanı Ömür Turhan, "1970'li yıllarda Türkiye'den gelen öğrenciler tarafından kurulan kulübümüz, eski başkanımız Dr. Akın Kara döneminde atılım yaptı. Şimdi 4. Lig'e yükseldik. Son maçımıza herkesi bekliyoruz. Şampiyonluk kutlaması yapmak istiyoruz" dedi.