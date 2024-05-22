Darbenin mimarı yargı önünde

Almanya'da darbe yaparak hükümeti devirmeyi planlayan İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger) adlı terör örgütü elebaşlarının davası dün başladı. Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi'ndeki davada örgütün lideri ve darbe planının mimarı olduğu gerekçesiyle tutuklanan 72 yaşındaki Prens Heinrich Reuss ile birlikte toplam 9 sanık hâkim karşısına çıktı.Sanık avukatlarının istekleri nedeniyle gecikmeli başlayan davada sanıkların terör örgütüne üye olmak ya da terör örgütünü desteklemekle suçlandıkları iddianame okundu. Savcılık, grubun Ağustos 2021'den itibaren darbe planlamaya başladığını, bunun için hazırlandığı iddiasında bulundu. Silahlı grubun Federal Meclis'e sızarak, başbakan, bakanlar ve milletvekillerini tutuklama planı yaptığı belirtildi.İddianamede plan için yüklü miktarda para ile silahların hazır edildiği belirtildi. Federal Savcı'ya göre sanıklar, devlet kurumlarının ve özgür demokratik temel düzenin derin bir reddiyle birleşti. Dava, gruba yönelik açılan üç davanın ikincisi olurken, örgütün askeri kanadına üye 8 kişinin yargılanmasına Stuttgart'ta başlanmıştı. Grubun diğer üyeleri, 18 Haziran'dan itibaren Münih'te yargılanacak.Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) duruşma başlamadan önce açıklamada bulundu. Faeser, "Sanıklar zararsız kaçıklar değil, tehlikeli terör şüphelileridir. Güvenlik makamlarımız, militan Reichsbürger yapılarını tamamen ortaya çıkarıp dağıtana dek baskınlarına devam edecek" dedi, grubu "vahşi" olarak tanımladı.