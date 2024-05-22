Irkçı tehdit tiyatro sahnesinde

Almanya'da 2 Ağustos 2018 günü avukat Seda Başay Yıldız'ın NSU 2.0 imzalı ırkçı tehdit almasıyla başlayan süreç, tiyatro sahnesine taşındı. Sekizi Türk 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün adını kullanıp ünlü isimler ile siyasilere NSU 2.0 imzalı ölüm tehdidi içerikli mail ve mektuplar gönderen örgütün sonuçlanan davasında açıkta kalan sorular sahnede ele alındı.Marie Schwesinger'in 90 dakikalık oyununda, kronolojik sıralama yapıldı. Oyunda, gizli verilerine polis bilgisayarından ulaşılıp ölümle tehdit edilen Seda Başay Yıldız'ın korku ve endişelerini yansıtan ses kaydı dinletildi. Nora Solcher, Andreas Jahncke ve Sam Michelson'un sahnelediği oyun, olaylar zincirini sorgulamasını, örgütün gündemde kalmasını sağladı. FRANKFURT