Eğitmen açığının faturası çok ağır

Almanya'daçocuk yuvalarındaki eğitmen açığı gün geçtikçe artıyor. Federal Aile Bakanı Lisa Paus, konuya ilişkin sunduğu raporda durumun daha da kötüye gideceğine işaret etti. Personel sıkıntısı nedeniyle yuvalar, açılış saatlerini kısıtlayıp bazen günlerce kapalı kalıyor. Bu tüm sektörlerde aile ve kariyer uyumunu kötüleştirip ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.Çocukbakımı konusundaki darboğaz, özellikle kadınların işgücü piyasasına dahil olmasını zorlaştırıyor. Sistem şayet düzgün yürüse 840 bin anne en azından yarı zamanlı, 71 bini de tam zamanlı işte çalışabilecek. Uzmanlar, sayının ürkütücü olduğunu "Rakam, ekonominin lokomotifi olan otomotiv sektöründe çalışanların sayısını aştı" diyerek gözler önüne serdi.BİR başka örneğe göre ise şu anda haftada 28 saatten az çalışan yaklaşık 2,5 milyon anne, eğitmen açığı giderilse haftada en az bir saat daha fazla çalışabilecek ve ekonomiye büyük katkı sunacak. Federal İstatistik Dairesi verilerine göre geçtiğimiz yıl, çoğunluğu anne olan 372 bin kişi, çalışmak istemesine rağmen çocuk bakımıyla ilgilendiği için işgücü piyasasına dahil olamadı.BAKAN Lisa Paus, önümüzdeki yıldan itibaren Almanya'daki kreşlere yüksek düzeyde finansman sağlanması için Maliye Bakanı Christian Lindner'e baskı yapmaya başladı. Bakan, 2030 yılına kadar kreşlerde 50 ila 90 bin arasında kalifiye personel açığı olacağı konusunda uyardı ve yaklaşık 50 öneri içeren paket hazırladı. Öneriler arasında, daha fazla eğitimciyi işe almak, Almanya'dan diploması olmayan göçmen eğitimcileri sisteme dahil etmek yer alıyor. Ücret sınıflandırmasında da iyileştirme öngörülüyor.